MasterChef: na estreia, teve língua de boi e rabo de peixe; saiba mais

Nessa terça-feira (13/9), estreou a 4ª temporada do MasterChef Profissionais. O reality ficou fora do ar durante o período critico da pandemia da Covid-19 e, agora, retorna com 12 novos participantes. Os jurados são os chefs Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo. Na apresentação, Ana Paula Padrão segue à frente do programa. De inicio, o time foi dividido em dois grupos, sendo que um realizou a primeira prova e o outro, a segunda.

1° prova Na primeira prova, os chefs tiveram que preparar um prato tendo como ingrediente principal a língua bovina. Os cozinheiros decidiram por não arriscar nos preparos. A maioria dos pratos tinha o purê como acompanhamento. Wilson, Marcelus e Enzo se destacaram, subindo para o disputado mezanino. O carioca Wilson, de 39 anos, trouxe um prato em referência à África (picadinho de língua de boi com um fufu de aipim e banana da terra), e foi o que mais agradou aos jurados. 2° prova A segunda prova, já conhecida pelos fãs de MasterChef, foi a da caixa misteriosa. Ao levantá-la, havia a cabeça, espinha e o rabo de um peixe. A ideia era preparar um prato usando essas partes da proteína. Assim como a primeira prova, eles tiveram 3 minutos no mercado e 1 hora de prova. Entre os pratos apresentados, destacaram-se bouillabaisse com mandioquinha e croutons e caldo de moqueca com farofa de cebola e chips de batata doce. Ellen, Diego e Ananda foram os que mais agradaram os chefs, subindo para o mezanino. O melhor prato foi o de Diego: gola de sororoca defumada com açorda de fumê de peixe e legumes salteados. Hichel, Thalyta e Luciane foram os três piores na prova. Luciene foi eliminada com seu caldo cítrico com fumê de peixe, que acompanhava legumes e tangerina sob cama de pão. Prova final Hichel e Thalyta se juntaram a Thyago e Marília para uma prova de serviço. O menu escolhido foi o da chef Helena Rizzo. Ela trouxe dois menus de três tempos: menu brasuca e o outro de conexões espanholas. O grupo dividiu entre as funções. Eles tiveram 2 horas para deixar a mise en place pronta, depois disso, fizeram 1 hora de serviço. A prova foi avaliada por desempenho individual. Thyago foi o eliminado da noite.