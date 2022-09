Mesmo após decisão judicial, David Hall é impedido de participar do debate da TV Acre

Mesmo depois da decisão da desembargadora Denise Bonfim, que concedeu o direito ao candidato ao governo do Acre, David Hall (Agir), a participar do debate da TV Acre, na noite desta terça-feira (27), a emissora decidiu vetar a participação do candidato.

Inicialmente a TV acatou a decisão da desembargadora e, inclusive, anunciou a participação do candidato. Mas minutos antes de o debate começar, impediu a entrada de David Hall.

Uma confusão foi gerada nos corredores da TV Acre e a Polícia chegou a ser acionada.

A equipe do candidato David Hall solicita a prisão da direção e servidores da emissora por descumprimento da decisão da Justiça. A multa pelo descumprimento é de R$ 100 mil.