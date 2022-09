No Acre, mulher esfaqueada por ex dentro de escola leva 15 pontos no pescoço

Após sofrer uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (14), a auxiliar de serviços gerais Adriana do Nascimento, de 35 anos, foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico e levou 15 pontos no pescoço, local onde atingiu o golpe de faca.

O crime aconteceu dentro da Escola Neutel Maia, na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco. Segundo informações de testemunhas, Adriana estava separado do ex-companheiro dela identificado como Jairo Cordeiro, e não queria reatar o relacionamento. Não conformado com a negativa da mulher, Jairo, que seria foragido da justiça por ter cortado recentemente a tornozeleira eletrônica, foi até a Escola Neutel Maia, onde Adriana trabalha na limpeza e desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima.

Após a ação, Jairo fugiu correndo do local, mas foi preso por uma equipe de agentes da Polícia Civil de Equipe de Pronto Emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, quando ele chegava em casa, depois da tentativa de feminicídio.