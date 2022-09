Pastora é presa suspeita de matar o marido envenenado com chumbinho

Além disso, outras testemunhas ouvidas pela polícia, que são vizinhos do casal, disseram que a pastora e o marido estavam em processo de separação e que ela teria o agredido no rosto, durante a briga da noite anterior, com uma série de murros.

Fotos apagadas José chegou a tirar fotos do rosto ferido com o celular para comprovar a agressão, mas, segundo a polícia, Sueli pegou o telefone do marido e apagou as imagens. Já no celular dela, os agentes encontraram mensagens enviadas para a vítima, nas quais ela chegou a dizer que se ele morresse, ela ficaria com todos os bens e uma pensão de viúva.