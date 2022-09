Pimenta no Reino: a menos de um mês das eleições, cenário ainda é indefinido no Acre

Cronômetro

O cronômetro eleitoral está rodando e a partir desta terça-feira (6), faltam exatamente 26 dias para as eleições. Apesar da proximidade da data, o cenário eleitoral do Acre continua indefinido.

Governo

Para o Governo, a probabilidade mais plausível é que a decisão se arraste para o 2º turno. Apesar da última pesquisa eleitoral indicar a possibilidade do pleito ser resolvido já no 1º turno por Gladson Cameli (PP), o atual governador enfrenta quatro adversários fortes e já testados nas urnas: Petecão (PSD), Jorge Viana (PT), Mara Rocha (MDB) e Marcio Bittar (UB). A situação aqui é sobre quem vai para mais um turno de disputa com Gladson. E aí, é outra eleição.

Cenário

Hoje, o cenário mais provável é que quem alcance esse segundo turno com Gladson seja Jorge Viana. Lembrando que pesquisa é o retrato do agora, ou seja, nesses dias que ainda restam para o pleito muita água há de rolar. Petecão e Mara ainda tem muito o que crescer. Bittar corre por fora. Vai ser emoção até o último minuto.

Senado

A disputa pela única vaga ao Senado também segue indefinida, apesar do indicativo de um Alan Rick (UB) mais forte e consequentemente com mais chances de levá-la. Aqui o pleito se resolve em apenas um turno, então é preciso dar todo o gás agora, pois qualquer voto faz diferença. Repleto de nomes fortes na disputa, a indefinição deve seguir até o dia das eleições. Marcia Bittar (PL), Ney Amorim (Podemos), Jenilson Leite (PSB) e Vanda Milani (Podemos) tem margem para crescer e pra dar muita dor de cabeça ao líder nas pesquisas.

Proporcional

Mas nem só a disputa majoritária segue com essa indefinição, o certame eleitoral proporcional segue a mesma incerteza. É tanta gente forte querendo uma vaga na Aleac e na Câmara Federal, que fica até difícil arriscar um prognóstico. Para a Aleac, tem uma turma nova que vem forte e tem tudo pra debutar na Assembleia Legislativa, a exemplo de Eduardo Ribeiro (PSD), Tadeu Hassem (Republicanos), Emerson Jarude (MDB), Gabriel Santos (PSB) e Wania Pinheiro (PL). Na Câmara Federal, que a quantidade de vagas é menor, a briga é ainda mais intensa e é quase impossível dizer quem entra ou não, nem os medalhões estão garantidos.

Queimadas

O Dia da Amazônia, celebrado na última segunda (5), não tem tantos motivos assim pra ser comemorado no Acre. O estado tem registrados altos índices de queimadas em todo o território e uma fumaceira que não dá trégua. É tanta fumaça pairando no ar, sobretudo em Rio Branco, que fica até difícil enxergar um pouco mais longe. Que essas queimadas diminuam e a fumaça vá embora, a população agradece.

Ministérios

Lula (PT) e Bolsonaro (PL), os dois principais candidatos à Presidência da República neste ano, pretendem aumentar o número de ministérios no próximo governo. Lula quer criar 10 novas pastas, e Bolsonaro 4. Entre os ministérios que Lula pretende recriar, estão o da Fazenda, Segurança Pública, Cultura, entre outros. Já Bolsonaro quer criar os ministérios da Pesca, Esporte, Indústria e Comércio, e Segurança Pública. O levantamento foi feito pelo portal Poder360.

7 de Setembro

O 7 de setembro, data e em que é comemorada a declaração da independência do Brasil de Portugal, virou uma das datas mais simbólicas e significativas na política nacional, sobretudo para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Com um discurso ufanista, os bolsonaristas se apropriaram da data e prometem grandes atos de apoio ao presidente em todos os cantos do país.

ExpoJuruá

De acordo com balanço divulgado pelos organizadores da ExpoAcre Juruá, Júlio César Farias e Dudé Lima, a feira recebeu mais de 100 mil pessoas durante os quatro dias em que aconteceu no município de Cruzeiro do Sul. Encerrada no último domingo (4), a feira agropecuária movimentou mais R$ 12 milhões em negócios. Um sucesso!

Sabatinas

O ContilNet e a San Filmes iniciaram ontem uma série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Acre. O primeiro a ser sabatinado foi o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli. Hoje é a vez do candidato do Agir, David Hall, ser sabatinado.