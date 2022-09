Referência no Acre, Altaneira comemora um ano buscando consolidação no mercado

Inovação, tecnologia e tradição compõem a cervejaria Altaneira, empresa que tem como base o respeito à história e à cultura do Acre, local escolhido pelos sócios acionistas para receber a indústria que traz no nome uma referência ao hino e à bandeira do Estado.

Produzida totalmente no estado com os melhores ingredientes do mundo, a cerveja Altaneira, genuinamente acreana, apresenta formas de processamento e combinações que elevam a qualidade e o padrão da bebida, capaz de agradar ao mais exigente consumidor.

O rigor da empresa com o cuidado na produção da bebida começa na fabricação. A indústria possui um laboratório de análises que atesta a qualidade de todo o processo em relação ao PH da água, à levedura, à mostura e à fermentação, itens que agregam à técnica de produção o sabor genuíno e único, marcas da Altaneira, garantindo o sucesso da receita.

Responsável por gerar emprego e renda no estado, especialmente na capital, a Altaneira pode ser encontrada hoje nos melhores pontos de vendas da cidade e ser adquirida por meio de aplicativo, a partir do qual é possível fazer recarga no cartão e pegar o chopp nos supermercados da cidade.

A Altaneira inovou ao possibilitar que seus clientes possam ter uma chopeira oferecendo chopp no conforto do seu evento, seja me casa, campo ou empresas.

Durante a Expoacre 2022, a bebida foi apresentada ao público, que pode conferir o sabor e a qualidade especiais. A aceitação dos acreanos ao produto, desde que foi lançado no mercado há pouco mais de um ano, incentiva e estimula os empresários a se lançarem em novos desafios para consolidação e fortalecimento da marca no Estado.