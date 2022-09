Supostamente alcoolizado, homem morre ao perder controle da moto e bater de frente com carro no Acre

O motociclista Antony Alves da Silva, de 39 anos, conhecido popularmente como “Bolo”, morreu após um grave acidente de trânsito na BR-317, próximo a Ponte da Integração, que liga os países do Peru e Brasil, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Antony trafegava sentido Brasileia/Assis Brasil em uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor branca e placa NAA-1916, e estaria ingerindo bebidas alcoólicas momento antes do acidente. A vítima estava em alta velocidade e acabou invadindo a pista contrária, e bateu de frente com o carro modelo Fiat Freemont de cor branco.

No impacto, Antony morreu na hora devido um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e teve diversas fraturas espalhadas pelo corpo, inclusive com a exposição das vísceras. O motorista do veículo permaneceu no local e ainda tentou prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, Antony já estava sem vida.

Policiais Militares da 3° Companhia foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O corpo de Antony foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para serem realizado os exames cadavéricos.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo é um empresário e estava voltando do município Iñapari, no Peru, junto com sua família onde foram participar de um jantar.

Após os trabalhos da perícia, os veículos foram removidos por um guincho e a pista foi liberada para o tráfego.