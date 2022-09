Vanda Milani é a primeira entrevistada do ContilNet na rodada com candidatos ao Senado

Começa nesta segunda-feira (12) a rodada de entrevistas do ContilNet com os candidatos à única vaga no Senado Federal pelo Acre, em parceria com a Sans Filmes.

Por sorteio, Vanda Milani será a primeira entrevistada, às 19h, com tempo de duração de 1h – assim como os demais candidatos, individualmente.

A transmissão será feita em todos os perfis do ContilNet nas redes sociais, a saber: YouTube, Facebook e Instagram.

A candidata deve responder questões que envolvem temas como Educação, Saúde, Cultura e Agronegócio.

SEQUÊNCIA DE CANDIDATOS AO SENADO NA RODADA DE ENTREVISTAS

Segunda-feira (12)

19h: Vanda Milani

Terça-feira (13)

19h: Sanderson Moura

20h: Dimas Sandas

Quarta-feira (14)

19h: Alan Rick

Quinta-feira (15)

19h: Ney Amorim

20h: Marcia Bittar

Sexta-feira (16)

19h: Nazareth Araújo

20h: Jenilson Leite