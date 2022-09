VÍDEO: Menina de 12 anos mata amiga de 13 com tiro na nuca por ciúme

Uma adolescente de 12 anos matou uma amiga com um tiro na nuca na manhã desta terça-feira (27) em Taubaté (SP). O ato ocorreu na casa de Ana Lívia, de 13 anos, a vítima.

Após ser acionada e passar pela residência de Ana, a polícia encontrou imagens de câmeras de monitoramento que exibiram a autora do disparo entrando na casa da amiga.

Os agentes se dirigiram, então, à escola onde as duas estudavam e encontraram a menina. Acompanhada do pai e de uma irmã mais velha, ela foi até a delegacia, prestou depoimento e confessou ter matado a amiga.

O motivo do ataque foi, segundo a própria autora, o ciúme da amizade da vítima com uma outra colega de escola, como confirmou o delegado Vinícius Garcia, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Taubaté.

“Quando questionada, [a adolescente] confessou que tinha matado a colega por problemas de questão afetiva, de amizade entre ambas”, disse Garcia.

A respeito da arma usada para matar Ana Lívia, agora em posse da polícia, a menina disse ter pego na casa de um familiar, mas os investigadores ainda não sabem quem seria o parente.

Para não prejudicar a investigação sobre o armamento, o delegado não divulgou mais detalhes.

A adolescente foi apreendida e mantida na Fundação Casa entre terça (27) e esta quarta-feira (28). A Justiça avaliará se ela continuará na instituição.