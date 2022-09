Zé Ramalho se envolve em batalha judicial com herdeiros de ex-músico

O cantor Zé Ramalho e as empresas dele, Jerimum Produções e Promoções S/A LTDA e Avohai Produtora e Editora Musical LTDA. – ME, estão sendo processados pelo espólio de Francisco Canindé Guedes Cavalcante, devido à reclamações trabalhistas. Chico Guedes, como era grande conhecido pelo grande público, foi contratado pelo cantor, sem registro, em 1984, como contrabaixista e segunda voz da Banda Z.

O trabalho ao lado do artista acabou em março de 2019, quando Chico faleceu em decorrência de uma pneumonia. Na época, o músico recebia o valor de R$ 22.640,00. Além de prestar serviços para Zé Ramalho, Chico Guedes também atuava junto à produtora e à gravadora.

Segundo consta nos autos, o músico dedicou sua vida e carreira, exclusivamente, ao cantor por mais de 30 anos ininterruptos, visto que nunca trabalhou com outra pessoa além dele. Apesar de nunca ter tido sua Carteira de Trabalho assinada pela prestação dos serviços, todos esses anos constam como fatos necessários para comprovar que houve, sim, um vínculo empregatício entre os dois.

Diante disso, foi solicitado, através do processo, o reconhecimento de vínculo empregatício entre Chico Guedes e Zé Ramalho, entre as datas de 02 de janeiro de 1984 e 26 de março de 2019. Dessa maneira, o artista teria que pagar todas as verbas que devia ao contrabaixista antes de morrer. A causa gira em torno de 700 mil reais.

Uma audiência de conciliação para tentar um acordo entre as partes foi realizada, mas sem sucesso. Zé Ramalho não esteve presente na ocasião e seu advogado informou que ele estava doente, quando, na prática, ele estava realizando diversos shows Brasil a fora. Além disso, foi comunicado que o cantor é cardiopata e toda a situação o impactaria emocionalmente, já que a ação estava sendo movida pelos herdeiros de seu grande amigo, Chico Guedes, sendo eles a viúva e duas filhas de um outro casamento.

Desde então, todo o imbróglio continua.

No dia da morte de Chico Guedes, Zé Ramalho chegou a fazer uma postagem nas redes sociais, lamentando o ocorrido. “Comunico a todos os meus fãs e seguidores o falecimento do baixista da minha banda, Chico Guedes. Ele faleceu num hospital de São Paulo de forte pneumonia e falência do sistema respiratório. Chico trabalhava comigo há muitos anos e era amigo fiel, honesto e músico bem dotado de alta técnica e virtuose. Foi um privilégio tê-lo comigo em tantas passagens das nossas vidas. Descanse em paz, amigo”, escreveu na ocasião.