Após cantar com Gusttavo Lima, acreano tem música gravada por cantora e atriz da Globo; ouça

O jovem cantor e compositor senamadureirense Matheus Lira teve sua composição gravada pela cantora e atriz da Globo, Lucy Aves, que atualmente é protagonista da nova novela das 21h da Rede Globo, Travessia.

A protagonista da novela “Travessia”, lançou na última quinta-feira o seu novo EP, intitulado “Perigosíssima deluxe”, com quatro canções inéditas, entre elas “Rapadura”, canção do acreano. Finalista da segunda edição do “The Voice Brasil“, em 2013, ela ficou conhecida nacionalmente e a sanfona, na época, era sua marca registrada.

Em entrevista para o ContilNet, Martheus Lira conversou com a coluna Douglas Richer e contou sobre a parceria com a global:

“Douglas, meu produtor Toin do Gado atualmente está produzindo Juliette. Ele é produtor de Juliette. Aí ele sempre produz os CDs da Lucy. Essa música é composição minha e ela entrou no CD da Lúcia Alves. E provavelmente seja a música principal do CD. Se Deus quiser, é música minha, totalmente minha, cem por cento minha, produção do Toinho do Gado né, do Padim, mas é composição minha cem por cento minha.

E como a gente compõe muito aí sempre aparece oportunidades. Se Deus quiser, daqui uns dias quem sabe a gente não emplaca uma com a com a Juliette. Em nome de Jesus”, contou Matheus.

Matheus Lira recentemente realizou um dos seus sonhos, dividir o palco com o “Embaixador”, o cantor Gusttavo Lima. Veja o vídeo:

Bora conferir a música “Rapadura” do meu conterrâneo Matheus Lira, na voz da cantora Lucy Alves: