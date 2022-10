Avó esquece de buscar netos em escola e criança trancada em casa para comprar drogas

Segundo o registro policial, o Conselho Tutelar foi acionado por funcionários de uma escola da cidade após duas crianças serem “esquecidas” depois do horário da saída da aula e os responsáveis não apareceram para buscá-las.

De acordo com a polícia, duas conselheiras acompanharam as crianças até a casa onde moram e no local encontraram outra criança sozinha na residência. Ao questionarem o motivo, as conselheiras foram informadas que a responsável havia saído para comprar drogas.