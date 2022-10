Bombeiros suspendem buscas a homem que desapareceu no Rio Purus

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros suspendeu nesta quarta-feira (26), as buscas que estavam sendo feitas ao morador Antônio Gomes da Silva, de 32 anos, desaparecido desde o último sábado nas águas do Rio Purus, em Sena Madureira.

Desde domingo (23), as buscas estavam sendo realizadas. Nesse período, foram feitos mergulhos e também buscas superficiais, entretanto, não foi possível encontrar o corpo da vítima.

Antônio Gomes da Silva sumiu nas águas sábado passado. Ele viajava em uma canoa na companhia da esposa quando sofreu um ataque epilético, caiu dentro do Purus e desde então não foi mais visto.