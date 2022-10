Campeonato Acreano de Futsal Feminino tem 24 gols e semifinalistas definidos

Na preliminar, o líder Atlético Xapuriense ficou no empate por 2 a 2 com o Real Sociedade. O time de Xapuri chegou aos oito pontos e se mantém na ponta. O Real Sociedade divide a terceira posição com o Vênus, ambos com seis pontos. As três equipes estão garantidas nas semifinais.

No segundo jogo da noite, o Veneza venceu o Villa por 8 a 6 e assumiu a segunda colocação com sete pontos. O Villa está em último com um ponto e não tem mais chances de ir às semifinais.

Fechando a rodada, Big Bran/Calafate e Vênus empataram por 3 a 3. Com o resultado, o Big Bran/Calafate não tem mais chances de classificação, pois está em quinto lugar com dois pontos restando uma rodada para o fim da primeira fase.

Última rodada

A quinta e última rodada da primeira fase será realizada no sábado (8), nas cidades de Rio Branco, Xapuri e Sena Madureira. Os jogos vão definir os confrontos das semifinais.

No ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, o Atlético Xapuriense recebe o Big Ban/Calafate. No ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o Villa encara o Real Sociedade. Em Sena Madureira, no ginásio Aurino Brito, o Vênus recebe o Veneza. Todas as partidas estão marcadas para às 19h.

Classificação

1º Atlético Xapuriense* – 8 pts

2º Veneza* – 7 pts

3º Vênus* – 6 pts

Real Sociedade* – 6 pts

5º Big Bran/Calafate – 2 pts

6º Villa – 1 pt