Campeonato Acreano: Galvez e Rio Branco avançam às semifinais do sub-15

Galvez e Rio Branco estão nas semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15. Os dois times avançaram no torneio após eliminarem nas quartas-de-final as equipes do Atlético Acreano e Plácido de Castro. Os dois jogos foram realizados na manhã desta quarta-feira e o placar registrado em ambas partida foi 3 a 1.

Outro dois jogos valendo vagas nas semifinais da competição serão disputados no período da tarde desta quarta-feira (19). Os invictos Andirá e Sena Madureira fazem o primeiro duelo e a expectativa será de uma jogão, isso justificado pelas campanhas apresentadas pelos dois times no torneio.

A última vaga para as semifinais da competição será disputada entre as equipes do Independência e Recriança. O Tricolor, após duas derrotas seguidas no início do torneio, reagiu e conseguiu duas vitórias consecutivas e carimbou vaga na segunda fase do estadual sub-15. O time do presidente Josemir Calixto entra em campo com duas vitórias e uma derrota.