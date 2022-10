Carcarás e gavião brigam por peixe no céu do Pantanal; veja fotos

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Um gavião-belo precisou de muita habilidade para garantir uma refeição, no Parque Marina Gatass, em Corumbá (MS), a 428 km de Campo Grande. Após fisgar um peixe e alçar voo, o gavião foi surpreendido pela chegada de dois carcarás, que tentaram roubar o alimento dele. A briga no céu pantaneiro foi registrada pela lente do fotógrafo Guilherme Giovanni. Veja as fotos no vídeo acima e ao longo deste conteúdo.