Como usar imagens com perfeição no seu marketing digital

Há uma grande variedade de recursos que você pode usar para promover a marca de sua empresa, mas alguns deles são muito eficazes como seu conteúdo de marketing digital.

O conteúdo digital ajuda você a aumentar a visibilidade de sua marca online e também aumenta sua presença online que você possa se conectar a uma grande base de clientes.

Você pode usar imagens em suas campanhas de marketing digital que podem ajudá-lo a melhorar seu conteúdo textual, mas geralmente as imagens associadas ao conteúdo estão na forma de arquivos PDF.

Extrair imagens de documentos PDF é complicado, então você pode usar o conversor online de Jpg para PDF.

No entanto, neste artigo, vamos dizer a você como usar imagens em suas campanhas de marketing digital para construir o conhecimento da marca, aumentar o número de seguidores nas redes sociais online e também aumentar o tráfego.

Criando uma estratégia de marketing de imagem:

Não é uma tarefa fácil convencer alguém de que sua principal fonte de tráfego pode ser um site baseado em imagens, como o Pinterest ou o Google Imagens do Google. No entanto, para ajudá-lo a aproveitar essa fonte fantástica de tráfego, reunimos algumas etapas necessárias para criar uma estratégia de marketing de imagem eficaz.

Otimize imagens em seu site:

Pegue todas as coisas que realmente não funcionam para você, otimizando as imagens que você já usa em seu site ou blog. Otimizá-lo adequadamente pode ajudar as propriedades do seu site a aparecerem em pesquisas de imagens no Yahoo, Google e Bing. Esses canais não geram um bom tráfego o tempo todo, mas às vezes também podem ser a melhor fonte de backlinks eficazes. Usar imagens em formato JPG é mais vantajoso do que arquivos em formato PDF.

Use a conversão de PDF:

A maneira melhor e mais fácil de usar imagens é converter arquivos de imagem PDF em imagens de alta qualidade rapidamente. Usando o converter imagem em pdf online, você pode salvar PDF como imagem JPG em alta qualidade e também pode extrair a imagem no formato JPG.

Know-How para trabalhar o sistema:

Depois de selecionar a imagem com a qual deseja iniciar o marketing digital que melhor se adapta ao seu negócio, a próxima etapa é adicionar essa imagem ao seu site. Antes de publicar conteúdo online, é importante que você entenda os sites de compartilhamento de imagens. Dessa forma, você pode usar a imagem apropriadamente.

Inclua uma imagem a cada 100 palavras ou mais:

Uma das maneiras mais eficazes de usar imagens em sua estratégia de marketing digital é usá-las a cada 100 palavras ou mais. Seu conteúdo precisa de mais imagens do que você pensa, os especialistas recomendam o uso de uma imagem a cada 75 a 100 palavras e obterá o máximo de compartilhamento entre as plataformas. Isso significa que um artigo contendo 1000 requer aproximadamente 10 imagens.

Conclusão

Neste artigo, o foco é como usar imagens em sua estratégia de marketing digital. Se você estiver executando uma campanha digital para comercializar seu negócio, pode ignorar a importância do uso de imagens no conteúdo. As imagens são muito importantes porque podem ajudá-lo a direcionar mais tráfego no seu site. Nas últimas décadas, pode-se dizer que não existia o conceito de uso de imagens no conteúdo, mas agora, nos tempos modernos, as coisas estão mudando e as pessoas estão usando imagens em campanhas de marketing.