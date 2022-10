Dia quente, com chuvas passageiras; veja a previsão do tempo para este domingo no Acre

O clima deste domingo (9) será de tempo quente e abafado, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais, é o que afirma o site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, de direções variáveis.

As temperaturas em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, oscilam com mínimas entre 20 e 22ºC e máximas entre 32 e 34ºC.

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as temperaturas oscilam com mínimas entre 22 e 24ºC e máximas entre 32 e 34ºC.