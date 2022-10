Em reunião com Bolsonaro, Mailza reafirma apoio à reeleição do presidente

A senadora Mailza (Progressistas-AC), eleita vice-governadora do Acre, esteve reunida com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira, 5, para tratar do apoio à reeleição no segundo turno.

O governador reeleito Gladson Cameli já declarou apoio a Bolsonaro. Os senadores acreanos Marcio Bittar e Alan Rick, eleito para 2023 e o deputado federal Eduardo Veloso também estiveram presentes.

O encontro foi um pedido do próprio presidente Bolsonaro, articulada pelo senador Carlos Portinho, líder do governo no Senado.

“Pensando no futuro do Brasil e do Acre deixo claro que nesse segundo turno, eu e Gladson Cameli, nosso governador reeleito, continuamos apoiando à reeleição do presidente Jair Bolsonaro”, disse Mailza.

Mailza afirmou que essa eleição é decisiva para o presente e o futuro do Acre.

“Como senadora, fui aliada e acompanhei de perto o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele sempre esteve presente atendendo nossas pautas, enviou recursos para o Acre. Estou confiante que com todos esses apoiadores, nossa bancada federal, todos que querem o melhor para nosso país, sairemos vitoriosos”, acrescentou.

Estavam presentes senadores e deputados da base do governo, que também reafirmaram apoio à reeleição de Bolsonaro.