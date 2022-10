Estourada: acreana lança clipe ‘Galopadona’ com Márcia Felipe e bomba na web; conheça

Com mais de um milhão de reproduções no Spotify, o hit “Egoísta” da acreana Vitória Freitas de 22 anos ganha destaque no cenário musical do Brasil. A nova aposta da cantora cruzeirense é o ritmo ‘Galopadona’, feat com a cantora Márcia Felipe, que já ultrapassou a marca de 71 mil visualizações no Youtube, sendo lançando essa semana na plataforma.

Com dancinhas no estilo ‘tik tok’, looks ‘country’, encenações e dançarinos, o clipe é uma produção de Virgin Music e Luan Promoções, que promete render bons números nas plataformas digitais.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet vasculhou as redes da cantora e descobriu que a acreana já dividiu palco com a cantora Márcia Felipe em SP. Na legenda, a acreana agradeceu Márcia com quem fez performance da música “Parada Louca”. Confira!

Os fãs da acreana já deixaram vários comentários no novo trabalho no Youtube. Bora conferir? Aperta o play!