Gladson tem encontro com Bolsonaro em Brasília para reafirmar compromissos

Em busca da reeleição no segundo turno que ocorre no dia 30 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem se dedicado a fortalecer apoios nos estados para tentar reverter a diferença de votos entre ele e o candidato do PT, Lula. Esta semana o seu foco está em se reunir com apoiadores e simpatizantes.

Em entrevista concedida ao ContilNet, nesta terça-feira (4), o governador reeleito Gladson Cameli (Progressistas) declarou que vai se reunir com Bolsonaro. Além disso, a sua vice Mailza também vai estar em um outro encontro com o presidente nesta quarta-feira (5), quando o chefe do executivo federal se reúne com atuais senadores e deputados federais que representam os interesses do agronegócio no Congresso Nacional.

“Teremos um agenda com a Casa Civil, onde a minha vice Mailza participa também e na quinta-feira com os governadores que o apoiam, e eu sou Bolsonaro 22”, garantiu o governador que disse que estará empenhado em eleger o presidente para um novo mandato.

Confira a entrevista: