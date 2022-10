Globo impõe nova ‘regra’ a atores e deve fazer novas demissões em breve

Desde o início do ano, a direção da Rede Globo tem feito uma verdadeira “limpa” em seu time de contratados. Após acabar com grande parte dos vínculos fixos de nomes de peso de seu elenco, como Elizabeth Savalla, Maria Clara Gueiros, Nivea Maria e Dalton Mello, deixando claro o seu novo método de contratação, a emissora dos Marinho definiu uma “regra” a atores e, por conta disso, novas demissões poderão ser promovidas em breve, reduzindo ainda mais o número de artistas tidos como exclusivos.

Uma das principais “vantagens” dos atores com os famosos contratos fixos é poder escolher o que quer ou não fazer, ou seja, aceitar ou rejeitar determinado papel em uma novela. Entretanto, com a nova ordem da direção do canal carioca, essa liberdade de escolha está com os dias contados. Isso porque, para um ator conseguir manter um vínculo mais longo com a Globo, ele precisará estar sempre no ar, trabalhando e aceitando tudo o que for oferecido.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Flávio Ricco, do portal R7, essa nova “regra” imposta pela emissora tem tudo para aumentar o número de contratos “por obra”, modalidade em que o artista só recebe salário durante o tempo em que estiver no ar. Sendo assim, não demorará muito tempo para a direção da emissora dos Marinho anunciar uma nova leva de atores que deixarão o elenco, principalmente após diversos atores se mostrarem favoráveis a liberdade de fazerem trabalhos fora da Globo.

Uma das estrelas do canal carioca contou que decidiu não renovar seu contrato foi Juliana Paes. Em entrevista ao portal Metrópoles, a atriz de sucesso revelou que diversos fatores foram importantes para que chegasse a conclusão sobre o seu futuro na emissora, dentre eles sua saúde. “Eu gravava de segunda a sábado, feriado… Não parava. Estava negligenciando minha saúde física, mental e os meus filhos. Um belo dia tive uma crise de labirintite no estúdio, gravando. Isso me matou. Eu só pensava em decorar texto e esqueci esse dia. A culpa é muito enorme, um sentimento indigesto”, iniciou a atriz.

Por fim, Juliana disse que precisou rever alguns de seus conceitos para seguir em frente: “Fui buscar ajuda com médico, fiz muita terapia online… Tenho dificuldade de dizer ‘não’ e desfazer laços, evito conflito e embate. Isso tem um preço muito alto. Às vezes, a gente precisa do embate e de falar ‘não’. Você vai deixar de fazer algo importante para você para atender o outro. Eu sempre negociei com isso, talvez por uma necessidade de ser aceita e ser amada. Sou carente”.

Uma outra atriz que deixou a Globo recentemente foi Marjorie Estiano. Por meio de um comunicado, a Rede Globo informou que a decisão foi exclusivamente da atriz, que preferiu sair para colocar alguns projetos fora do canal carioca em prática: “O contrato da atriz Marjorie Estiano com a TV Globo vence no fim deste mês e ela preferiu não renová-lo no regime de longa duração porque já tem outros projetos em vista, então ficou acordado com a emissora que a partir de agora ela trabalhará somente com contratos por obra certa”.