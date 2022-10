Homem em situação de rua assalta idoso e rouba bolsa com R$ 800 em Rio Branco

Um homem em situação de rua ainda não identificado foi preso acusado de roubo na tarde desta quinta-feira (6), na Avenida Brasil, na área Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem havia roubado a bolsa de um idoso com cerca de R$ 800 dentro. O homem correu e se escondeu dentro de um porão, que fica em um prédio abandonado, e se escondeu embaixo do lixo.

Policiais Militares do 1° Batalhão foram ao local e fizeram a revista, mas ninguém foi encontrado. Ao passar pelo meio do lixo, um PM acabou pisando na mão do assaltante. Ao sentir a dor, o morador de rua se mexeu e acabou recebendo voz de prisão.

O assaltante devolveu a bolsa e o dinheiro da vítima, e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). A vítima também compareceu na delegacia e representou contra o acusado.