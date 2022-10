Lideranças do PSB no Acre traçam estratégias para eleger Lula e Alckmin

A 20 dias do segundo turno das eleições 2022, lideranças do PSB no Acre se reuniram na noite desta segunda-feira (10), para traçar estratégias para campanha de Lula (PT) e Alckmin (PSB) no próximo dia 30 de outubro.

“Quando comparamos os governos Lula e Bolsonaro quanto aos ganhos para o Acre a diferença é muito grande, com Lula presidente, por exemplo, foram construídas as pontes na nossa BR-364, projetos habitacionais que foram esquecidos na atual gestão, investimentos significativos na educação pública com a ampliação de vagas nas escolas e universidades públicas, a criação do PROUNI e outros programas que possibilitaram a formação de tantos jovens acreanos, investimentos na saúde com a criação das nossas UPAS e do SAMU e ampliação de leitos de UTI, na gestão Bolsonaro, mesmo tendo recebido quase 70% dos votos em nosso estado nas eleições de 2018, podemos ver a retirada de recursos para diversas áreas, incluindo na educação e na saúde com congelamento de gastos. Temos certeza que Lula eleito com Alckmin como vice, teremos um governo federal que vai olhar para nosso estado novamente”, exemplificou o deputado estadual Jenilson Leite, presidente municipal do PSB em Rio Branco, ao falar da importância para o Acre com a vitória de Lula e Alckmin.

De acordo com o presidente estadual do PSB César Messias, nos próximos dias, dirigentes da sigla vão participar de atividades tanto na capital quanto no interior para conquistar mais votos para a chapa.