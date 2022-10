No Dia do Médico, Uninorte mostra as experiências dos acadêmicos no Internato Rural

O vídeo a seguir mostra a experiência que os alunos de Medicina do Centro Universitário Uninorte viveram no último Internato Rural. A 4ª edição do Internato iniciou no dia 7 de março e foi até 17 de abril, quando os alunos encerraram sua estadia em Sena Madureira.

Vale ressaltar que a edição registrada no vídeo foi a maior de todas, cerca de seis dias de viagem pelas comunidades da região, além dos dias que os acadêmicos realizaram suas atividades no Hospital João Câncio Fernandes. Essa vivência é o diferencial que a Uninorte oferece para os seus estudantes e futuros médicos.

Medicina Uninorte: Mais que estudar Medicina, é viver uma experiência.