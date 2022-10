Pimenta no Reino: com aposentadoria de Flaviano, sucessão no MDB começa a ser discutida

Aposentou

O deputado federal Flaviano Melo, presidente estadual do MDB, está com os dias contados à frente da sigla no Acre. É que o próprio Flaviano já havia anunciado que essa seria sua última eleição e, consequentemente, também o seu afastamento da política. Caso tivesse se elegido, só cumpriria o mandato e se aposentaria, mas como não teve votos suficientes para conseguir se reeleger, decidiu antecipar o afastamento da vida pública.

Bastão

Flaviano pretende cumprir todo o mandato de presidente do partido e só então passar o bastão. O ex-prefeito, ex-governador e ex-senador, já tem um nome em vista: Emerson Jarude. Os dois fizeram uma dobradinha para deputado estadual e federal na última eleição.

Currículo

Jarude é advogado e vereador de segundo mandato em Rio Branco. Na última eleição, se elegeu deputado estadual com um expressiva votação, foi o 3° mais bem votado do estado. Na Câmara, Jarude é considerado um dos vereadores mais atuantes e produtivos do parlamento municipal e se notabilizou ainda mais neste segundo mandato, fazendo oposição ferrenha ao prefeito da capital, Tião Bocalom (PP).

Responsabilidade

Procurado pela coluna, Jarude disse que sente muito feliz pelo reconhecimento de Flaviano. “Ter o nome indicado por alguém com a experiência, tanto legislativa, quanto executiva que ele tem, faz com que a responsabilidade de suceder esse trabalho se torne ainda maior”, disse.

Embate

No entanto, pra conseguir a presidência de um partido do tamanho de um MDB, não basta Flaviano querer, e Jarude sabe disso. “Vou repetir o que disse nas conversas que tivemos: ‘Ninguém é líder de si mesmo’. Então, esse é um processo de construção que precisa ser debatido com todas as executivas municipais do partido, filiados e se houver consenso a respeito da nossa filosofia de trabalho, é possível sim que eu assuma essa responsabilidade. O MDB precisa de união e não mais rachaduras”, concluiu.

Embate 2

Além dos grupos já consolidados dentro do partido, como o do próprio Flaviano e o da família Sales, de Cruzeiro do Sul, há ainda novos grupos que se formaram com a última leva de novos filiados, a exemplo dos irmãos Rocha. Essa discussão ainda vai dar muito pano pra manga.

Primeira-dama

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, chega em Rio Branco amanhã para um evento de apoio ao seu esposo, o presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Estado mais bolsonarista do país no 2º turno de 2018, o Acre não recebeu a visita do presidente durante o período de campanha.

Mulheres com Bolsonaro

O evento que a primeira-dama participa nesta terça (11) é o “Mulheres com Bolsonaro”. A solenidade acontece na casa de eventos Maison Borges, na região do Distrito Industrial, a partir das 14h30. A expectativa é de casa lotada.

Grama do vizinho

Assim como tem gente que perdeu as últimas eleições e tá se lamentando até agora, achando que a grama do vizinho é sempre mais verde, tem vencedor que está esquecendo de arrumar a casa e regar sua grama. É bom se aprumar enquanto ainda é tempo.

Desceram do palanque

Algo interessante que ocorreu no Acre após o 1º turno é que a maioria absoluta dos candidatos, após o resultado, desceram do palanque. Não se vê mais as críticas e acusações do tempo de campanha e nem a eleição nacional tem “quebrado” esse clima de paz. As críticas e ataques que ainda estão por aí, são quase que exclusivos de cabos eleitorais.