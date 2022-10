Polícia intercepta carregamento de ecstasy enviada pelos Correios no Acre

Uma “encomenda” de 100 comprimidos de ecstasy foi apreendida na tarde desta terça-feira (18), em uma entrega dos Correios que chegava na região do Alto Acre.

Segundo informações da polícia, a apreensão foi um trabalho em conjunto de investigação e troca de informações da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gefron, Polícia Federal no Acre. A droga estava dentro de outra encomenda que estava chegando na região do Alto Acre, por meio dos Correios, e era oriunda do Sudeste do país.

A apreensão está sendo uma amostra do monitoramento que segurança pública está fazendo na região de fronteira na operação Paititi. A droga foi apreendida e encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal, onde a investigação continuará para chegar na pessoa que enviou e também em quem receberia a “mercadoria”.