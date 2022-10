Prefeitura de Rio Branco participa de videoconferência com Conafer para adesão ao programa “Mais Pecuária Brasil”

Visando fortalecer a agricultura familiar local, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), participou na manhã desta quarta-feira (19), de uma videoconferência idealizada pela Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).

A reunião contou com a participação de 55 municípios que, assim como Rio Branco, também estavam aderindo ao programa “Mais Pecuária Brasil”, com o objetivo de aprimorar ações que proporcionem o melhoramento genético do rebanho leiteiro e de corte no município, resultando assim no fortalecimento da agricultura familiar.

“Esse é um programa (nota) 10, porque temos mais de 2.000 famílias que participam da agricultura familiar. Esse programa só vem para ajudar”, afirmou o secretário da Seagro, Eracides Caetano.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reforçou a importância da adesão do município ao programa. Tendo em vista que atualmente os dois laticínios da cidade não passam de 400 litros por dia. O objetivo é que, até o final da gestão, a produção suba para 12 mil litros por dia.

“Eu sempre acreditei no famoso café com leite, foram esses dois produtos que desenvolveram e abriram os estados do centro-sul brasileiro, e acredito que no Acre está faltando esse trabalho. O nosso projeto é, ao final dos quatro anos, termos pelo menos 60 produtores com tecnologia, produzindo 200 litros de leite ao dia”, explicou.