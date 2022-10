Prefeitura e Governo do Estado firmam compromisso por melhorias do Ramal da Onça

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado do Acre assinaram um termo de compromisso para melhorias do ramal da Onça.

Trata-se de uma antiga reivindicação dos moradores daquela área que devido ao extenso calendário de atividades para o curto período de verão amazônico, ainda não havia sido feito.

“Temos apenas cerca de três meses para trabalhar, máquinas e equipes limitadas, e uma demanda muito grande para atender entre recuperação, asfaltamento e abertura de ruas”, explicou Josinaldo Batista, secretário municipal de obras.

Pelo termo de compromisso fica acertado que o asfaltamento do ramal entrará na programação da prefeitura para o próximo ano.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem contado com a parceria do Governo do Estado para as obras de infraestrutura. No caso do Ramal da Onça, além do asfaltamento também estão previstas obras de saneamento básico que devem beneficiar as cerca de 100 famílias de moradores.

“Quero agradecer à prefeitura de Cruzeiro do Sul nas pessoas do prefeito Zequinha e do vice-prefeito Henrique que fizeram uma boa negociação. Para nós é um sonho realizada saber que o Ramal da Onça entra na programação do próximo ano. Agradecer também ao governo do Estado por meio de seus representantes Chico Gatão e Raquel Batista, já que o governo também faz parte deste esforço”, disse Janderson dos Santos, presidente da associação que representa os moradores do ramal da Onça.

“Neste ano buscamos atender o maior número possível e reivindicações de asfaltamento de ruas e ramais e pudemos fazer muito, graças também à parceria com o Governo do Estado, mas sabemos que a demanda é muito grande e nem sempre é possível atender a todos, por isso não pudemos atender ainda o Ramal da Onça, mas com esse termo, estamos firmando o compromisso de no próximo ano incluir na nossa programação”, disse o prefeito Zequinha Lima.