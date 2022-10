Presidente da Fieac se reúne com Bolsonaro e outras lideranças; candidato pede apoio

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, participou, na segunda-feira (24), em Brasília, da reunião proporcionada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. Assim como já havia feito com dirigentes de entidades ligadas ao agronegócio, como a CNA (Confederação Nacional da Agricultura), o presidente reuniu a direção nacional da CNI e todos os presidentes estaduais das federações das indústrias, para pedir votos no próximo domingo.

De acordo com o presidente da Fieac, além disso, o encontro foi para a entrega das propostas do setor industrial nacional como contribuição ao plano de governo do candidato à reeleição. Sobre o encontro, José Adriano disse o seguinte: “Nossa avaliação foi que o presidente e sua equipe, estão otimistas com o resultado no próximo domingo”.

Mesmo assim, Bolsonaro pediu a cada um dos presentes empenho para virar os números que apontam a dianteira do petista Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial, segundo as pesquisas de opinião pública, que apontam diferença superior na casa dos 5 milhões de votos. “O próprio presidente nos pediu empenho para a conquista dos indecisos, a fim de confirmar sua vitória no dia 30”, disse José Adriano ao ContilNet.