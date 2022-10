Na noite da última terça-feira (25), durante uma abordagem de rotina na BR 364, em Rio Branco-AC, uma motocicleta foi recuperada. No procedimento de fiscalização, foi constatado que desde o mês de setembro de 2022 havia um registro de restrição de roubo/furto para o veículo.

O condutor do veículo, que não teve o nome mencionado, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes em Rio Branco-AC – DEFLA. A ocorrência também teve o apoio da Polícia Militar do estado do Acre.