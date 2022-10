Era para o público torcer por Brisa, personagem de Lucy Alves em “Travessia”, mas o que tem acontecido é o crescimento de uma “corrente de ranço” pela mocinha. Basta abrir as redes sociais para acompanhar os comentários dos internautas durante a exibição da novela. O drama não colou e tem rendido criticas à autora Gloria Perez.

A principal reclamação é a falta de comunicação de Brisa com seus familiares. Nem parece que ela faz parte de uma trama que aborda o metaverso e outros termos ligados à tecnologia. Após ser vítima de uma fakenews, linchada nas ruas de São Luís e presa, a personagem segue como se estivesse em uma era sem telefonia, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação.

Qual a dificuldade da Brisa usar redes sociais para entrar em contato com a família ou com o próprio Ari? Essa história de não lembrar telefone faz zero sentido pra uma novela que se passa em 2022 #Travessia — Leandro Conceição (@leandroconsi) October 25, 2022

Oto, personagem de Rômulo Estrela, ligou da cadeia para o patrão Moretti (Rodrigo Lombardi) e logo conseguiu um advogado. Brisa dizia que não lembrava o telefone de nenhum familiar, o que já soava estranho, mas não tinha como entrar em alguma rede social para avisar, pelo menos, que estava viva? As cartas existem há muitos anos. Ela também não sabia o endereço de onde sempre viveu?

A novela é sobre tecnologia e a brisa não sabe pedir um telefone pra entrar no insta do marido ou da família… #Travessia pic.twitter.com/f3FcueCJrC — luceninha (@felipelucena777) October 25, 2022

Para completar os furos na trama de Gloria Perez, a personagem lembrava exatamente do endereço onde Ari (Chay Suede) ficou hospedado na casa de um amigo no Rio de Janeiro. Faz sentido saber um endereço aleatório e não lembrar o próprio? Outro ponto que tem intrigado é o fato de uma mãe ter passado dois meses na cadeia e sair de lá com a intenção de procurar o marido, mas nem se dar conta que precisa entrar em contato com o filho.

Hoje eu tô mais largada que o filho do Ari e da Brisa:#travessia pic.twitter.com/ytd7Yt2pht — ♎ (@caroliismp) October 25, 2022