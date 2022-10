Separação de Gladson, acreana destaque no MMA, Marcelo Bimbi preso e mais: veja as mais lidas

Bomba: site diz que acreano Marcelo Bimbi agrediu mulher antes de ser preso; PM se manifesta

No início da madrugada desta terça-feira (25), o acreano Marcelo Bimbi, fez uma série de postagens no seu perfil no Instagram deixando seus seguidores e amigos apavorados. Primeiro pedindo por ajuda e depois falando que corria risco de morte. LEIA MAIS.

VÍDEO: onças são flagradas fazendo ‘amor’ e ritmo intenso impressiona

Acasalamento de animais é a onda da vez. Depois das sucuris polemizarem ao serem flagradas em acasalamento grupal, agora são as onças que estão dando o que falar.

Isso porque o fotógrafo da natureza Erisvaldo Almeida conseguiu fazer um raríssimo flagra no Pantanal. Ele, que também é guia, ficou famoso por causa do vídeo que fez das onças transando. “O amor está no ar”, escreveu o profissional. LEIA MAIS.

QUARTA-FEIRA

Ao ContilNet, ex de Bimbi diz que expulsou modelo de casa: “É violento e me deve R$ 300 mil”

A coluna Douglas Richer conversou na manhã desta terça-feira (25) com a biomédica Lorena Marcondes, ex-namorada do acreano Marcelo Bimbi. Lorena foi apresentada como ‘namorada’ do acreano em suas últimas vindas ao Acre.

Lorena desabafou sobre o convívio com Marcelo e relatou que tem medida protetiva contra ele. A profissional o acusa de ser violento e agressivo. De acordo com Lorena, Marcelo é alcoolista e surta após mistura de álcool com remédios. LEIA MAIS.

Pimenta: deputado pode deixar Aleac, assumir cargo no Governo e deixar vaga para suplente

Tratativas

Passadas pouco mais de duas semanas do 1º turno das eleições gerais, as tratativas sobre a próxima legislatura não param. Os espaços já começam a ser discutidos e muita coisa pode acontecer daqui pro ano que vem.

Secretariado

Uma das principais discussões no seio governista é como fica a composição do novo secretariado de Gladson (PP) a partir de janeiro de 2023, início do seu segundo mandato. E a depender de como o seu primeiro escalão for montado, pode influenciar inclusive na composição da Assembleia Legislativa. LEIA MAIS.

QUINTA-FEIRA

Estudante toma soda cáustica no Acre após nome ser divulgado nas redes

Encontra-se internada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) uma estudante de 16 anos de idade, natural de Sena Madureira, que tentou se suicidar. Conforme informações, ela ingeriu certa quantidade de soda cáustica, um produto altamente corrosivo. LEIA MAIS.

Bomba: Gladson Cameli e Ana Paula estão em fase de separação; veja detalhes

Fontes confiáveis confirmaram à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, nesta semana, que o governador Gladson Cameli e a advogada Ana Paula Cameli estão em fase de separação.

O fim do casamento de anos, que trouxe à vida o pequeno Guilherme Cameli, vem sendo especulado há algum tempo nas redes sociais. LEIA MAIS.