Solteira, Lumena afirma que pegaria Juliette: “Sou uma mulher livre”

E ex-BBB Lumena revelou por meio do Twitter que tem interesse em Juliette. A declaração foi feita em meio ao pronunciamento da psicóloga sobre seus beijos no De Férias com o Ex, no qual disse ainda que tem beijado bastante, já que saiu “cancelada” no Big Brother Brasil e estava “na seca”.

“Eu saí do BBB levemente escorraçada pelo Brasil. Ninguém queria me pegar. Estava numa seca tão miserável… ninguém me dava valor, nem um contatinho. Nem L, nem G, nem B, nem T, nem branco, nem preto, nem mulher, nem homem”, contou.

Ela continuou: “Estava jogada ao relento, numa depressão miserável, minha autoestima parecia a bosta do cavalo do bandido. O bicho estava pegando pra mim. Vocês acham que eu ia para o Caribe para ficar escolhendo? Eu queria beijar. Eu não saí igual a Ju, que saiu grandona. Queria pegar Juliette. Estava sem credibilidade, sem nada”, disse.

Ela reforçou sua fala pela legenda. “Vocês acham mesmo que eu iria para o Caribe e não iria pegar geral? Sou uma mulher livre, pego quem eu quiser, sem nenhuma exceção”, escreveu. Confira o vídeo: