Último edital de concurso Banco do Brasil não será prorrogado; entenda

O último concurso do Banco do Brasil, realizado no ano de 2021, não terá prazo de validade prorrogado. Isso se dá uma vez que a instituição já realizou o chamamento de todos os 4.479 aprovados no certame. Ou seja, novas nomeações só poderão ser realizadas por meio de novo edital.

“Confirmamos que o Banco do Brasil convocou todos os aprovados no último concurso – 2021. Assim, não haverá prorrogação da validade do certame”, disse o BB. Recentemente, foi sondada a possibilidade de nova seleção para breve. Entretanto, a equipe de jornalismo do Direção Concursos entrou em contato com o órgão, que não confirmou a previsão. Saiba mais no portal Direção Concursos.