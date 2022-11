AABB do Acre fica com vice-campeonato da Copa Rondônia de Natação

A AABB conquistou neste fim de semana, em Porto Velho, o vice-campeonato da Copa Rondônia de Natação. 160 atletas de Rondônia, Acre e do Peru participaram das disputas. O título do torneio ficou com a Aquática-JBC/RO e o time da Kami-Kami, do Peru, terminou em terceiro.

Acre com recorde

O Acre esteve presente no torneio com a AABB, Tubarão, Assincra, Mais, Sest Senat e Amas.

“Ter todas as equipes acreanas em Porto Velho é motivo de satisfação. A parceria com governo do Estado foi decisiva para essa participação”, declarou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos.

Destaques acreanos

Luiz Antônio – AABB/Petiz I

Heloísa Dias Aragão – AABB/Petiz II

Thales Moretti – AABB/Petiz II

Giovana Mota – AABB/Infantil I

Vida Kipper – AABB/Juvenil I

Fernando Weber – Assincra/Juvenil I

Vanessa Sampaio – AABB/Juvenil II

Ana Valdizia – AABB/Sênior

Shanysley Castro – AABB/Master

Gustavo Moretti – AABB/Master