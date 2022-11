Após vitória de Lula, partidos e políticos já miram cargos em órgãos federais do Acre

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda nem definiu quantos nem quem serão seus ministros de Estado, que comandarão a partir dos ministérios, autarquias e órgãos em todas as unidades da federação, mas já há quem esteja de olho nesses cargos federais.

No Acre, os cargos incluem as superintendências do Incra (Instituto de Colonização e Reforma Agrária), da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente), Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre), CGU (Controladoria Geral da União), Delegacia Regional do Trabalho, Delegacia Federal do Ministério da Agricultura, Superintendência Regional do INSS (Instituo Nacional de Seguridade Social) e outros não menos importantes.

São cargos em nível de DAS (Diretoria Assessoramento Superior) e de livre nomeação dos ministros de cada área, a partir da indicação de seus aliados nos estados. É neste sentido que os partidos que devem fazer parte da bancada de apoio ao governo de Lula no Congresso Nacional em nível local já comecem a mirar tais cargos, mesmo que ninguém admita isso publicamente.

O único a falar sobre o assunto sem as reservas que a situação requer foi o senador Sérgio Petecão (PSD), cujo Partido deve fazer parte do novo governo Lula, inclusive com a indicação de ministros – o mais cotado do PSD para a Esplanada dos Ministérios em Brasília é o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que inclusive já foi ministro em governos petistas.

“Se vamos apoiar, é claro que vamos indicar pessoas a algum desses cargos”, admitiu Petecão, que perdeu as eleições para o Governo do Estado em 2022, mas ainda tem mais quatro anos de mandato no Senado e, nesta condição, já se apresenta para ser interlocutor da bancada e do governo federal junto ao governo estadual de Gladson Cameli.

No mesmo grau de importância, três cargos federais, os de superintendentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Banco do Brasil, são inegociáveis politicamente. A indicação dos superintendentes desses órgãos no Estado obedece a rigorosos critérios técnicos e os políticos devem passar longe dessas indicações. Nos outros, não. E isso já começa a movimentar alguns partidos.

Na base de apoio ao futuro governo Lula deve ser incluído o PP, os Republicanos e o MDB, aquele partido conhecido pelo pragmatismo e digno da assertiva do humorismo latino americano segundo o qual “se hay gobierno, yo soy a favor”. É claro que a bancada inclui ainda o PT, o partido do presidente eleito. As negociações executadas principalmente pela presidente nacional do PT, deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PR), visando chegar ao número de 380 parlamentares na Câmara Federal, que daria folga ao novo governo para ver aprovadas suas propostas e não correr risco de aprovações de coisas indesejáveis, como, por exemplo, CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), que todos sabem como começa, mas nunca como termina, incluem ainda outros partidos. PSDB e União Brasil estão na mira dos articuladores petistas.

No Acre, além do senador Alan Rick, o União elegeu dois deputados federais – Eduardo Veloso e Meire Serafim; o Republicano, também dois – Antônia Lúcia e Roberto Duarte; o PP elegeu a professora Socorro Nery e o ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary, e o deputado estadual Gerlen Diniz; o União Brasil, o coronel Ulysses Araújo.

Dos oito deputados federais do Acre eleitos em 2022, todos têm perfil de aliados do chamado bolsonarismo, a corrente política de direita radical revelada no país a partir da eleição do ainda presidente Jair Bolsonaro, em 2018. Mas dos oito, a depender das articulações de Gleisi Hoffmann e de outros petistas graduados, todos podem acabar integrando a bancada de apoio a Lula, exceto o coronel Ulysses Araújo, ainda que o União Brasil passe a apoiar o governo. O DNA bolsonaristas do coronel não lhe permitiria chegar a tanto. Já o PSDB, que só elegeu um deputado estadual (Luiz Gonzaga) em 2022, não tem lá grande moral para pedir ou impor nada em nível local ao governo federal.

Os sete deputados restantes então teriam peso na indicação dos cargos federais de importância no Estado. A surpresa, no entanto, pode ficar por conta do velho MDB de guerra e tantos governos, de todos os governos desde a redemocratização do país, em 1985. Embora não tenha elegido nenhum deputado federal em 2022 no Acre, pode surpreender com a indicação de alguns desses cargos, através de seu eterno presidente regional, Flaviano Melo. É isso que se depreende de uma reunião ocorrida em Rio Branco às vésperas das eleições do segundo turno entre velhos caciques do MDB, entre os quais o ex-prefeito Vagner Sales e o já citado Flaviano Melo com o cacique petista local, Jorge Viana.