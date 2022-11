Blog do Ton: será que JV irá procurar Jenilson com a mesma prontidão que procurou Flaviano?

Pelo menos dois nomes chamam atenção nas próximas disputas em Rio Branco: Jenilson Leite (PSB) e Marcus Alexandre (PT). Esses dois partidos dividiram votos nestas eleições e o resultado não foi legal para nenhum deles.

De acordo com insiders que transitam entre os partidos de esquerda, as coisas devem continuar assim nas próximas eleições: cada um com sua candidatura, no seu quadrado. Se isso é bom ou não, aí é com os dirigentes e, mais posteriormente, com o eleitor.

Mas o que me chama a atenção nessa história toda é que o ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT) vestiu as sandálias da humildade e conversou até com Flaviano Melo (MDB), com quem protagonizou embates históricos e duradouros.

Será que, no caso de Jenilson, não tem reconciliação? Com a palavra, Jorge e Jenilson.

Superávit

A Prefeitura de Rio Branco vai virar o ano com dinheiro em caixa. Dizem as lendas que isso é sinal de boa sorte.

Tião Bocalom

O prefeito Tião Bocalom pegou o ritmo e pode, nos próximos dois anos, crescer muito. A disputa em 2024 não deverá ser fácil.

Prestigiada

Em uma reunião com seu secretariado e primeiro escalão, Gladson mandou chamar Mailza e a colocou exatamente ao seu lado. A futura vice-governadora do Acre já é prestigiada mesmo antes da posse.

No escuro

Alguns membros dos altos escalões do governo estadual estão no escuro quanto às novas composições a partir do próximo ano. Não sei se isso é uma boa notícia.

Cruzeiro do Sul

Zequinha Lima e Jéssica Sales podem protagonizar uma disputa voto a voto nas próximas eleições no Juruá? Talvez. Essa disputa já está sacramentada? Jamais. Que ninguém dê como certa as futuras composições para essa disputa em 2024.

Todos irão

Na verdade, todos os deputados estaduais, federais e senadores — além do próprio governador, claro — têm interesses nas próximas eleições. É a oportunidade de consolidar redutos, e ganhar estrutura.

Nem pisavam

Em tempos atrás, senadores — por exemplo — nem pisavam em determinados locais, onde a densidade eleitoral era considerada pequena e os votos eram garantidos com apoios. A que mais andou os municípios, até onde tenho notícias, foi a senadora Mailza (PP-AC).

Quietinho

O ex-prefeito Ilderlei Cordeiro anda quietinho e não fala — pelo menos abertamente — sobre 2024. Teve uma boa participação nestas eleições, onde sua esposa Keiliane Cordeiro foi para o jogo e saiu com boa votação, mas não conseguiu escalonar a campanha para além de sua região.

Surpreendeu

Na verdade, pelo menos na minha humilde opinião, Keiliane foi uma das boas surpresas destas eleições. Foram votações como a dela que deram ao partido base de sustentação para eleger dois, Antônia Lúcia e Roberto Duarte.

Dêda

Daquela mesma região, quem se mexe para marcar território é o ex-prefeito Dêda. Deve mexer os pauzinhos por sua cidade, Rodrigues Alves, e fiquei sabendo que quer ajudar a eleger prefeito em Mâncio Lima. Eleição é igual Carnaval: já se começa a pensar no próximo tema ainda na apuração.

Bate-rebate

– Quem fez 33 anos, no domingo (6) foi o vereador e deputado estadual eleito Emerson Jarude (…)

– (…) Ainda não tem idade para ser senador, por exemplo, mas talento tem de sobra (…)

– Daqui dois anos, terá os dois!

– Das teorias mais absurdas que vi esses dias em redes: o ministro Alexandre de Morais foi preso e está detido (…)

– E quem assumiu seu lugar foi um dublê da Globo!

– Eu estou começando a ficar preocupado com algumas pessoas.

– Um dos políticos que fica sem mandato a partir do próximo ano — mas continua prestigiado — é Jenilson Leite (…)

– (…) Está para o PSB assim como Flaviano Melo está para o MDB (…)

– (…) Com uma pequena diferença: enquanto um já está pensando em se aposentar, o outro está só começando!

– Já que estamos falando em PSB, não custa nada perguntar: a esquerda precisa mesmo continuar apartada no Acre?