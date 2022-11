Brasileiro nasce com os órgãos do corpo em posições invertidas; seu coração está ao lado direito

“Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito”, ensina a canção do cantor e compositor Milton Nascimento, o qual, aos 80 anos de idade, encerrando a carreira, entende bem do assunto. A lição é ensinada pelo artista porque é ali, do lado esquerdo, que está no corpo humano o coração, o lugar mais adequado para se guardar os amigos, os amigos de coração.

Mas este não é o caso do paulista Alessandro Guerra Prudente, de 23 anos, que trabalha como vendedor. Seus órgãos, incluindo o coração, estão do lado direito, o que seria errado em relação ao restante da absoluta maioria dos humanos. O rapaz só descobriu a anomalia quando começou a sentir uma leve aceleração do lado direito do peito, mas nunca entendeu o motivo. No início deste ano, ao tentar tratar um problema gástrico, o rapaz foi surpreendido pelos médicos com a notícia de que tem importantes órgãos localizados no lado “errado” do corpo.

Em seguida, exames de imagem mostraram que o fígado, geralmente disposto do lado direito do abdômen, no seu caso, está no esquerdo. O baço, que deveria estar à esquerda, aparece à direita. Alessandro foi diagnosticado com Situs Inversus, uma condição rara, com incidência de apenas 0,1% na população mundial.

O rapaz contou que rapidamente a sala onde passava pelo exame foi tomada por outros profissionais de medicina que queriam ver as imagens raras. “Eu fiquei muito assustado. Eles perguntam: ‘Você sabia que é uma raridade no mundo?’. Mas eu não sei se isso é bom ou ruim. Não sei se isso pode me trazer alguma complicação no futuro”, disse à imprensa ao ser identificado.

Embora seja considerada uma anomalia de localização, na grande maioria dos casos a Situs Inversus não afeta o funcionamento dos órgãos ou interfere na longevidade dos pacientes, de acordo com o cirurgião geral Lúcio Lucas Pereira, coordenador do Centro Cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

A inversão ocorre durante o desenvolvimento embrionário e se concentra apenas nos órgãos do tórax e do abdômen. Os demais não sofrem alteração. “É uma anomalia congênita autossômica recessiva. É como se, no momento da formação, o embrião trocasse os lados. Os que deveriam ficar do lado esquerdo, vão para o direito e vice-versa”, explica Pereira.

Dependendo dos órgãos que são afetados, a Situs Inversus pode ser classificada em cinco tipos: Situs Inversus Totalis, quando todos os órgãos localizados no tórax e no abdômen estão invertidos; Situs Inversus Parcial, quando apenas alguns órgãos estão do lado errado; Situs Inversus Abdominal, onde somente os órgãos da região abdominal estão invertidos.

Há também o Situs Ambiguous, quando o baço está ausente ou duplicado, o fígado está na linha média do corpo ou quando há sinais de má rotação intestinal. Por fim, existe ainda a dextrocardia, quando o coração se encontra do lado direito.

O caso de Alessandro ainda não foi completamente diagnosticado: apesar de os médicos acreditarem que ele tem a versão Totalis, o laudo confirma apenas os órgãos invertidos na cavidade abdominal.

O coordenador do Centro Cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês explica que, em regra, pacientes com a condição não precisam ser submetidos a nenhum tratamento ou procedimento para inversão dos órgãos.