Carros que irão sair de linha em 2023: lista completa e atualizada

Muitas pessoas querem saber os carros que irão sair de linha em 2023. O principal motivo é saber se vale a pena fazer algum tipo de negócio ou comprar os carros que irão sair de linha em 2023. Por conta disso, separamos mais informações sobre o tema. Confira.

Por que os carros saem de linha?

Os carros podem sair de linha em 2023 por dois principais motivos, seja porque a o modelo caiu nas vendas, ou porque a montadora vai inserir uma versão mais tecnológica do que o anterior.

Segundo especialistas, a vida útil de um veículo é de 6 anos. Porém, esse prazo pode ser diferente a depender de cada país e aceitação do modelo. Por exemplo no Brasil, há carros que ficaram poucos anos, enquanto outros como Fiat Mille, sobrevive no mercado há 24 anos.

O aumento de venda de outros modelos também pode ser um fator decisivo. Assim como a perda de mercado do Santana da Volkswagen, que foi substituído pelo Bora.

Veja neste artigo, a lista de veículos que já saíram do mercado e quais carros irão sair de linha em 2023.

Quais os carros saíram de linha recentemente?

Antes de ver a lista de carros que estão para sair do mercado este ano, é preciso que você saiba quais já saíram de mercado entre os anos de 2021 e 2022.

Entre os veículos, podemos citar os da Ford. Sendo assim, de uma vez só saíram o Ka, Ka Sedan e EcoSport.

Os veículos queridinhos da galera que também deram adeus, foram os da linha up da Volkswagen.

O Fox também se despediu do mercado pois não alcançou o sucesso desejado. Ele chegou com uma missão de substituir o Gol. No entanto, não alcançou níveis satisfatórios.

O Honda Fit também saiu de linha após 18 anos no mercado, sendo considerado uns modelos com maiores vendas e com valor mais em conta do mercado.

O Fiat Uno que foi um ícone, também deu adeus depois de 40 anos. Veja a lista e saiba quais são os carros que irão sair de linha em 2023.

Carros que irão sair de linha em 2023

Devido à crise econômica e os inúmeros fatores que podem determinar se o veículo vai continuar no mercado, foi liberada a lista dos carros que não entrarão mais na linha de montagem. Conheça cada um deles.

Volkswagen Gol

Volkswagen Voyage

Honda wr-v

Hyundai ix35

Suzuki Vitara (pausa na produção por problemas com importação)

Por que esses carros irão sair de linha em 2023?

O Gol esteve presente entre os carros mais vendidos do mercado por quase 30 anos. Porém, em razão dos altos custos de produção, ele vai deixar de ser fabricada.

Este carro está no mercado pelo valor de R$ 69.000. O preço elevado prejudicou as vendas e fez com que o público tirasse os olhos do carro – que antes era considerado popular.

Já o Volkswagen Voyage combina com a linha anterior e segue a mesma abordagem. Porém, os elevados preços fizeram com ele também entrasse nas lista dos carros que irão sair de linha em 2023.

O WR-V vai deixar de existir pelo motivo de que a Honda quer focar as atenções e os gastos para o novo queridinho da marca, a Suv New Tucson.

Apesar da Suzuki ainda não ter confirmado o fim da produção do modelo Vitara, tudo indica que ele pare no Brasil. Isso porque já que houve o fechamento de concessionárias e importações dos itens e equipamentos da marca.

Além disso, outro carro que irá sair de linha em 2023 é o famoso e querido Fiat Uno. Apesar dele ser um dos carros mais adquiridos pelos brasileiros por conta da praticidade e da economia, a produção não é mais viável.

Além disso, a Fiat decidiu parar a fabricação do Uno no Brasil após a chegada do Mobi, que tem feito muito sucesso também.

Por último, encerrando a lista de carros que irão sair de linha em 2023, temos o ASX da Mitsubishi. Embora o carro estivesse sendo fabricado no Brasil há mais de 11 anos, agora ele dará lugar a nova Outlander Sport.

Além disso, com o sucesso do novo SUV, a fabricante japonesa optou por tirar o ASX de circulação.

Outros carros que irão sair de linha em 2023

Além dos conhecidos nomes já mencionamos, temos alguns outros modelos que devem dar adeus por aqui, conforme divulgado recentemente pelas fabricantes. São eles:

Renault Captur;

BMW X2;

Caoa Chery Tiggo 3X Turbo;

Arrizo 6;

Suzuki Jimny;

Chevrolet S10;

A princípio, este artigo traz uma lista preliminar dos carros que pararão de ser fabricados em 2023. Entretanto, é válido ressaltar que ela pode mudar sem aviso prévio. Isso porque as montadoras acabam soltando comunicados inesperados.

Além disso, também existem alguns modelos que serão substituídos por novas gerações, como é o caso da Ford Rager, BMW Série 3. Assim, as versões como conhecemos darão lugar a novos designs, mais sofisticados e inovadores.

Por fim, você pode conferir mais detalhes sobre os carros que irão sair de linha em 2023, acompanhando este portal.