Casal destaque das colunas sociais faz vaquinha para custear despesas com doenças

Um dos casais mais tradicionais da sociedade acreana, que durante 40 anos desfilou beleza e luxo pelas páginas da crônica e do colunismo social local, ele um executivo e funcionário público e ocupante de cargos elevados, como o ex-delegado da extinta Sunab, e ela uma das mulheres mais elegantes da cidade, está precisando de ajuda, inclusive financeira, com doação de dinheiro via pix. O casal é formado por Ivan Biancardi e sua esposa Leila, os quais estão doentes e sem mais poder custearem um tratamento longo e caro como é qualquer despesa envolvendo tratamento de câncer.

Os fatos foram revelados pelo próprio Ivan Biancardi ao pedir ajuda à sociedade acreana da qual ele e a esposa foram personagens em mais de quatro décadas. O drama começou em outubro deste ano, quando Leila foi internada às pressas com uma Trombose Venosa Profunda na perna esquerda. Era uma espécie de aviso de que aquela senhora que aparecia nas colunas sociais sempre muito elegante não estava nada bem. Exames posteriores diagnosticaram um câncer de cólon, já com metástase no fígado, em estágio IV.

“Fomos pegos de surpresa. Eu e minha família temos tentado nos manter firmes por ela, tentando lhe proporcionar o máximo de qualidade de vida e tratamento digno. Quem a conhece sabe o quão querida, iluminada e cheia de Deus minha esposa sempre foi”, disse Ivan em suas redes sociais e depois ao ContilNet, ao confirmar que ele próprio. Ao saber do diagnóstico da companheira de uma vida inteira, com quase 50 anos de casados e mãe de seus filhos, também adoeceu. “tive uma crise de Hemorragia Interna, vindo também a ser internado”, revelou.

Como é de costume, a vida em casos assim não manda avisar, o casal foi pego de surpresa. “Como fomos pegos de surpresa, não esperávamos os gastos que estamos tendo e que ainda virão com a Quimioterapia. Por isso estamos realizando essa vaquinha solidária, pois não estamos conseguindo arcar com as despesas que já estão altas”, disse Ivan, humildemente. “Recentemente minha esposa foi submetida a uma cirurgia de desvio de intestino para que os sintomas fossem aliviados, e pudesse iniciar a quimioterapia. Contudo, nossa rainha está extremamente debilitada, com alto nível de desnutrição e não tem evoluído bem”, acrescentou.

Em seu pedido, Biancardi se dirige ao que chamou de “amigos solidários” e parentes. “Diante disso, contamos com a ajuda de todos e orações. Os que puderem ajudar materialmente abaixo informo os PIX’s da minha filha e do meu. Deus os abençoe sempre”, afirmou.

Quem quiser ajudar, com doações, o pix é o seguinte: 383.373-208-34 (CPF de Ivan Biancardi) e 68 99255-1626 (celular de Karina Biancardi)