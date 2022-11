Com Covid, Galvão Bueno é internado a uma semana da Copa

Galvão Bueno está internado. O narrador, que é o principal da TV Globo, deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite de sexta-feira (11/11), a uma semana do início da competição esportiva mais importante do planeja, a Copa do Mundo.

De acordo com o GShow, a internação se deu para agilizar a recuperação. Galvão tranquilizou a todos e disse que só deve ficar na unidade por três dias. “Pra quem torce por mim, uma ótima notícia: O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia”, disse ele.

Por conta do teste positivo de Covid, a TV Globo suspendeu o programa Bem, Amigos Especial, inicialmente previsto para a próxima segunda-feira (14/11). A atração homenagearia Galvão Bueno antes de sua última Copa do Mundo.