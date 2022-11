Concurso público: 11 editais de nível médio com salários de até R$ 5 mil

Inúmeras oportunidades em editais de concurso público estão abertas e previstas neste mês de novembro para o concurseiro iniciante que possui o nível médio de formação.

Pensando nisso, o Direção Concursos preparou um levantamento com os 11 principais editais do momento, que oferecem salários iniciais de até R$ 5 mil e exigem apenas o nível médio, para que você inicie sua jornada rumo à aprovação! Confira:

Editais abertos: oportunidades para ganhar até R$ 5 mil

Confira, a seguir, os principais editais abertos com salários iniciais de até R$ 5 mil para o concurseiro que possui o nível médio de escolaridade:

1 – Concurso PM SP

O concurso PM SP (Polícia Militar de São Paulo) disponibiliza 2.700 vagas para a carreira de Soldado de 2ª Classe, que exige o nível médio de formação. O salário inicial oferecido é de R$ 3.875,27.

As inscrições poderão ser efetuadas diretamente no portal da banca Vunesp, até o dia 20 de dezembro, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 57,00. As provas serão realizadas no dia 12 de fevereiro de 2023.

Confira aqui o edital completo!

2 – Concurso PM BA – Oficial

Já para a carreira de Oficial, o concurso PM BA (Polícia Militar da Bahia) oferta 100 vagas de nível médio, com salário de até R$3.241,89.

Os candidatos poderão realizar as inscrições até o dia 4 de dezembro, através do site da banca UNEB. A taxa de participação é de R$ 150,00. As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de janeiros de 2023.

Veja o edital completo aqui!

3 – Concurso Bombeiros BA – Oficial

Também no estado da Bahia, o concurso Bombeiros BA oferece 40 vagas de nível médio para o Curso de Formação de Oficiais. O salário é de até R$3.241,89.

Os interessados poderão realizar as inscrições até a data limite de 4 de dezembro, por meio do site da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A taxa de participação é de R$ 150,00 e as provas serão realizadas no dia 8 de janeiro de 2023.

Veja o edital completo, clicando aqui!

4 – Concurso PM CE – Soldado

O concurso PM CE (Polícia Militar do Ceará) também está com edital aberto, ofertando 1.000 vagas imediatas, além de 500 oportunidades para formação de cadastro reserva, para o cargo de Soldado, de nível médio de escolaridade. O salário inicial é de R$ 4,9 mil.

As inscrições para esta oportunidade poderão ser efetuadas por meio do site da banca organizadora, Instituto Idecan, até o dia 23 de novembro. A taxa de participação é de R$ 180,00. Já as provas objetivas, estão marcadas para acontecerem no dia 22 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ver o edital completo!

5 – Concurso Semad GO

Em Goiás, o concurso SEMAD GO (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável) oferta 196 vagas, sendo 35 oportunidades de nível médio, para o cargo de Técnico Ambiental, com salário inicial de R$ 4.020,09.

Os interessados poderão realizar as inscrições entre 29 de novembro e 8 de janeiro, através do site da banca organizadora, IBFC. Já as provas, serão aplicadas do dia 12 de março de 2023.

Veja o edital completo aqui!

6 – Concurso UFPB

O concurso UFPB (Universidade Federal da Paraíba) disponibiliza 80 vagas de nível médio, com salário inicial de até R$ 2.446,96, a depender da função.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 6 de dezembro, no portal da banca IBFC. As provas serão em 5 de fevereiro de 2023.

Clique aqui para acessar o edital!

7 – Concurso Guarda Municipal de Vila Velha (ES)

O concurso Guarda Vila Velha, no Espírito Santo, é destinado ao preenchimento de 60 vagas para a carreira de guarda municipal, que exige o nível médio de formação. O salário é de R$ 1.484,00.

Os interessados poderão se inscrever no portal do Instituto Consuplan até o dia 5 de dezembro. Para homologar a inscrição é necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 75,00. As provas acontecerão no dia 8 de janeiro de 2023.

Veja aqui o edital, na íntegra.

Editais previstos: oportunidades para ganhar até R$ 5 mil

Veja, abaixo, editais previstos para serem publicados em breve, com salários iniciais de até R$ 5 mil, para o concurseiro que possui o nível médio de formação:

8 – Concurso público DPE SP

O próximo concurso DPE SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) será realizado em breve e o contrato com a banca Vunesp trouxe detalhes sobre o certame!

Para o nível médio, serão ofertadas 20 vagas para Oficial de Defensoria, com salário inicial de R$ 3.560,33. Clique aqui para ver detalhes do termo de referência do novo edital!

O último edital para Oficial foi publicado em 2015. Clique aqui para acessar!

9 – Concurso público TJ RN

O concurso TJ RN (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte) poderá, em breve, ter seu edital publicado. Isso porque o certame já foi autorizado, sendo o próximo passo, agora, a definição da banca organizadora.

A expectativa é que sejam ofertadas, no total, 229 vagas, sendo 160 direcionadas a cargos de nível médio. Clique aqui para ver a distribuição de vagas.

A remuneração inicial para os cargos de nível médio é de R$ 3.466,73.

O último edital foi publicado em 2001. Clique aqui para conferir, na íntegra!

10 – Concurso público Sejus ES

O próximo edital do concurso Sejus ES (Secretaria de Justiça do Espírito Santo) será publicado em breve. O certame seria organizado pela banca IDIB, mas a empresa não enviou a documentação necessária no prazo solicitado. Com isso, a banca IBADE passou a ser considerada a favorita para a organização do certame. Veja aqui!

O certame será destinado ao preenchimento de 600 vagas imediatas, além de oportunidades de cadastro reserva para o cargo de Inspetor Penitenciário, com salário de R$ 3.361,24.

Veja o último edital, publicado em 2012, clicando aqui!

11 – Concurso público Banrisul

Um novo concurso Banrisul será realizado em breve, pela banca Cesgranrio, e ofertará 824 vagas para o cargo de Escriturário, de nível médio de formação. O salário inicial oferecido é de R$ 4.240,94, entretanto, com o acréscimo de benefícios, este valor pode ser facilmente superado.

Recentemente, o Direção Concursos obteve acesso ao contrato, com detalhes do novo edital. Clique aqui para conferir!

O último edital foi publicado em 2022, pela banca Cebrase. Confira, na íntegra, aqui!