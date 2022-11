Concurso Receita Federal: edital com 699 vagas já está pronto

Está na expectativa pelo concurso da Receita Federal? Então já vai se preparando, pois ele está cada vez mais iminentes. Segundo fontes da Folha Dirigida, o edital está pronto e pode sair a qualquer momento.

Ainda não há uma data exata para a publicação do edital do concurso, mas, isso deve acontecer nos próximos dias. Além disso, o prazo final é até 10 de dezembro e já está se aproximando.

Conforme apurado pela reportagem, os preparativos estão bem avançados e em fase final. Ao que tudo indica, restando apenas o edital ser encaminhado para a publicação oficial.

Vale destacar que, embora dia 10 de dezembro seja o prazo limite, o edital pode ser publicado antes desta data. Inclusive, pelo fato dos trâmites estarem bem adiantados, as chances disso acontecer são grandes.

Concurso Receita já tem banca definida

Um exemplo de que o edital não deve demorar e que está tudo bem adiantado e o fato do contrato com a banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV) já ter sido assinado.

Além disso, para quem não lembra, o cronograma previsto no contrato assinado com a banca previa uma possível publicação do edital no último dia 9 de novembro – o que não aconteceu.

Portanto, o lançamento pode acontecer a qualquer momento.

Outra informação importante é a respeito da operação realizada pela Polícia Federal, que teve como algo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Os candidatos do concurso Receita podem ficar despreocupados, pois a banca já garantiu que não compromete as suas atividades.

Cronograma do concurso Receita

Como dito acima, o contrato com a banca trouxe um provável cronograma, que não se cumpriu. Mas, ele pode servir de base para as próximas etapas.

Por exemplo, se respeitados 60 dias entre edital e provas, a data prevista em contrato ainda pode ser mantida. Vale lembrar que o órgão recebeu aval da Economia para reduzir o prazo de quatro para dois meses.

Veja as prováveis datas indicadas no contrato:

► Em 2022

Publicação do edital – 9 de novembro (não cumprido)

9 de novembro Abertura das inscrições – 14 de novembro; (não cumprido)

14 de novembro; Encerramento das inscrições – 9 de dezembro;

9 de dezembro; Prazo final para pagamento da taxa – 10 de dezembro.

► Em 2023

Disponibilizar demanda candidato por vaga – 1º de janeiro

1º de janeiro Divulgação dos locais de provas objetivas e discursivas – 6 de janeiro

6 de janeiro Aplicação das provas objetivas e discursivas – 21/22 de janeiro (sábado e domingo);

21/22 de janeiro (sábado e domingo); Resultado preliminar objetiva – 24 de fevereiro;

24 de fevereiro; Resultado final objetiva – 13 de março;

13 de março; Resultado preliminar discursiva – 15 de abril;

15 de abril; Resultado final discursiva – 02 de maio;

02 de maio; Homologação do resultado final do concurso – 22 de outubro.

Como o edital não saiu, é possível que as datas acima sejam prorrogadas e sofram alteração.

Vale destacar que todas as datas acima são com base no cronograma estimado que consta no contrato, podendo cada evento acima atrasar ou ser antecipado a medida em que os trâmites forem avançando internamente.

Concurso Receita tem aval para preencher 699 vagas

A autorização do concurso Receita foi publicada e trouxe uma oferta para preenchimento de 699 vagas. As oportunidades visam o provimento em cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos bem atrativos.

A portaria foi assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade. Ela divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

Ambas as carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.