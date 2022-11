Começou a Copa do Mundo! Se você não perde a oportunidade de celebrar o mundial, a hora do “rala e rola” pode ser uma ótima oportunidade. Para além de festas e looks, existe também a possibilidade de transar no clima do mundial.

Dos sex toys aos cosméticos, o mercado erótico traz muitas opções que, se não casam perfeitamente com a ocasião, podem ser facilmente adaptada.

- Publicidade-

Quer tentar? Confira uma lista com cinco acessórios para um sexo verde e amarelo rumo ao hexa. Clique AQUI!