Em meio a bloqueios, 20 concursos têm provas neste fim de semana

A semana pós as Eleições 2022 está sendo marcada por bloqueios em diferentes regiões do país.

Com pelo menos 20 provas de concursos marcadas para este fim de semana, a preocupação é que as interdições afetem o deslocamento dos concurseiros.

Segundo dados da PRF, na tarde desta quinta-feira, 3 de novembro, ainda eram registrados mais de 30 bloqueios (fluxo parcialmente impedido) em rodovias federais. As informações foram divulgadas por boletim da Polícia Rodoviária Federal às 15h30.

Conforme a PRF, os seguintes estados não apresentavam ocorrência nesta tarde de quina-feira: AP, AC, AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, RS, SE, SP, TO, além do DF.

Já nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Amazonas foram encontrados interdições.

Folha Dirigida está acompanhando a situação dos concursos e a possibilidade de adiamento ou não das avaliações. Para este fim de semana, estão marcadas provas de concursos como:

BRB

PM SP

PC RR

Senado

TRT MA

TRT 8

IGP SC

Fundase

EEAR

TCE GO

IF AM

Prefeitura de Maringá PR

CRC MG

DPE AM

UEG

UFV

Veja a situação de alguns dos principais concursos

Concurso BRB

O concurso do BRB já fez a convocação para as provas e até o momento não há nenhum comunicado sobre adiamento no site da banca Idecan. As avaliações acontecem em todas as capitais do país.

Concurso PM SP

A Polícia Militar de São Paulo também já convocou para as provas de domingo, dia 6, para o cargo de ofcial. Até agora, a banca FGV não divulgou nenhum comunicado de adiamento.

Concurso PC RR

O concurso da PC RR está confirmado para o fim de semana. Em resposta à Folha Dirigida, a banca organizadora, Fundação Vunesp, afirmou que as provas não serão adiadas devido aos bloqueios em estradas.

Os locais de aplicação já estão disponíveis para consulta pelo site da Fundação Vunesp .

Concurso Senado

Até a noite desta quarta-feira, as provas do concurso Senado Federal também seguem confirmadas. A banca FGV não divulgou nenhum comunicado sobre possível adiamento.

As avaliações ocorrem em todas as capitais brasileiras e os locais estão disponíveis para consulta no site da FGV.

Concurso IGP SC

Em Santa Catarina, as provas do IGP seguem marcadas para o dia 6 de novembro, por enquanto. No site da banca Fepese, não há nenhum documento ou comunicado modificando a data da prova e o cronograma oficial disponível no site segue inalterado.

