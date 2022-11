Enem: número de faltosos no Acre supera o do ano passado e chega a 31,5%

Mais de 6 mil estudantes acreanos não compareceram aos locais de prova para realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (13), 1º dia de avaliação.

Do total de 21.802 inscritos, apenas 14.938 realizaram o exame. O índice de faltosos superou o do ano passado. A abstenção foi de 31,5% neste ano, e 27,5% no ano anterior.

Em todo o país, um total de 2.490.880 candidatos fizeram a prova – 73,3%% (3.396.632) dos inscritos. As abstenções, portanto, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), correspondem a 26,7% (ou 905.752).

Entre os presentes, 2.458.504 realizaram as provas em papel, e 32.376, em computador.

Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Os portões foram abertos ao meio-dia deste domingo (13), e foram fechados às 13h para o início das provas, 30 minutos depois. O certame durou até às 19h.

De acordo com o Inep, 3.396.632 estudantes se inscreveram no exame – o segundo menor índice em 17 anos. Do total, 3,3 milhões realizarão a versão impressa da prova. As demais 65 mil inscrições correspondem a estudantes que fizeram o Enem digital.