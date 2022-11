Gusttavo Lima responde Simaria após ser acusado de ‘copiar’ ideia da cantora

A cantora sertaneja Simaria Mendes concedeu uma entrevista ao podcast Podcats nesta última quarta-feira (9). Abordando assuntos sobre sua vida pessoal, e principalmente, sobre a carreira profissional, a artista voltou a causar polêmica com suas declarações. Desta vez, Simaria envolveu o também cantor sertanejo, Gusttavo Lima.

Completamente sem papas na língua, Simaria afirmou que o cantor teria se inspirado no projeto “Bar das Coleguinhas” para criar o álbum “Buteco do Gusttavo Lima”. “Quando ele me viu e viu a Simone, ele falou: ‘vocês criaram o projeto mais foda do mundo, o Bar das Coleguinhas’. Tanto que ele foi lá e fez o Boteco. Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas. Porque eu não tenho papas na língua, eu falo a verdade”, afirmou Simaria.

Não demorou muito para que a declaração de Simaria reverberasse nos quatro cantos da internet. O assunto, inclusive, chegou aos ouvidos de Gusttavo Lima. Procurado por Léo Dias, o “Embaixador” negou que tenha se inspirado no projeto das irmãs, uma vez que seu álbum havia saído meses antes do lançamento do “Bar das Coleguinhas”.

“Buteco foi gravado em abril de 2014 e o Bar das Coleguinhas em novembro”, esclareceu Gusttavo Lima.

Simaria também comentou sobre o fato de Gusttavo Lima ter parado de seguí-la nas redes sociais. Segundo a sertaneja, um conselho dado a Andressa Suita, esposa do cantor, teria causado o afastamento entre os artistas. “Não sei porque Gusttavo parou de me seguir, não faço ideia, mas, se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação [deles]”, iniciou.

“Eu era muito amiga da Andressa e, quando Andressa vem me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu [término com Gusttavo Lima], ou eu perguntei para ela sobre o que aconteceu, eu digo para ela: ‘é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que tem… Quer continuar? Continua’. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais… Pode ter sido isso”, explicou Simaria.

A declaração da cantora, novamente, foi desmentida. Desta vez, Andressa Suita veio a público e pareceu não se recordar do momento em que pediu o conselho de Simaria. “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos? Você só pode estar zoando, não é?”, declarou Suita.