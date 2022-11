Homem tem perna perfurada ao limpar terreno com roçadeira em Rio Branco

Raimundo Nonato dos Santos Gomes, 30 anos, foi vítima de acidente de trabalho, no final da manhã desta segunda-feira (7). O acidente aconteceu na Estrada do Ipê, em um terreno próximo ao Bloco de Veterinária da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. Segundo informações de colegas da vítima, Raimundo estava trabalhando na roçagem de um terreno, quando acabou batendo em um ferro que atingiu a perna direita e transfixou o pé da vítima. Ao ver o homem gritando e pedindo socorro, os colegas de trabalho acionaram uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local e prestou os primeiros socorros a vítima, e após estabilizar o quadro clínico do trabalhador, encaminhou ele ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. A vítima deu entrada no setor de emergência do PS e foi avaliado pelo ortopedista plantonista.