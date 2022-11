Jovem é baleado no pescoço após troca de tiros com facção rival

João Felipe Carvalho de Mendonça, 21 anos, foi ferido com um tiro no pescoço na manhã deste domingo (20), após trocar tiros com membros de uma organização criminosa na Travessa Pinho, no bairro Santa Inês, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, João Felipe e outras três pessoas foram presas durante um patrulhamento da PM na região do Santa Inês. O quarteto estava armado em um terreno e tentou fugir dos policiais, mas acabaram detidos.

Os PMs perceberam que João Felipe estava com a marca de um tiro no pescoço. O quarteto disse aos PMs que estavam bebendo bebidas alcoólicas, quando rivais se aproximaram e disparam contra o grupo. João foi o único baleado e foi atingido por um disparo no pescoço.

Os policiais solicitaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco.

Após ser liberado do hospital, João e os outros três homens foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com as armas apreendidas. Outras viaturas seguiram fazendo diligencias pela região e os policiais conseguiram prender mais quatro pessoas e apreendeu várias armas de fogo. Todos os envolvidos foram encaminhados à Defla, para a realização dos procedimentos cabíveis.